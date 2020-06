Wann dem Guy Bertemes seng Schicht am Prisong zu Schraasseg op en Enn geet ,da féiert de Wee vum passionéierten Ausdauersportler dacks op de Stau.

Mat senge 47 Joer trainéiert hien e puer mol d'Woch am oppene Waasser. Och leschte Freideg bei Stuerm a Reen war hien net dovun ofzehalen. Seng Passioun fir d'Schwammen huet sech eréischt no an no entwéckelt. Bei engem 24-Stonne-Schwamm-Event zu Oochen ass hien 33 Kilometer geschwommen, an huet do gemierkt, dass nach méi méiglech ass.

24-Stonne-Coursen huet de Extreem-Schwëmmer der schonn e puer matgemaach. Dëst Joer sinn e Gros vun de Kompetitiounen ausgefall. Am September steet awer eng duebel Bodenseequeerung um Programm. Dat si 25 Kilometer um Stéck. Fir den Training eleng probéiert de Schwëmmer de Risiko sou niddereg wei méiglech ze halen, dofir schwëmmt hien am "Open Water" ëmmer mat enger Boje. Dat hëlleft net just dobäi gesinn ze gi vun z.B. de Booter oder soss Leit um an am Waasser, ma et kann ee sech am Fall vun engem Krämpchen och drop stäipen. Des weidere kann een z.B. den Autosschlëssel och dran ënnerbréngen a muss net fäerten eppes geklaut ze kréien, wann een am Waasser ass.

Wat genee faszinéiert de Schwëmmer déi vill Stonnen am Waasser ze verbréngen?

De Guy Bertemes genéisst et eleng ze sinn an d'Natur ze spieren, wat senger Meenung no am Waasser besonnesch gutt funktionéiert. D'Kraaft vum Element Waasser faszinéiert den Ausdauersportler an huet immens Respekt do virdrun.

Éier d'Sonn ënnergaangen ass, hat och dem Guy Bertemes seng 5 Kilometer Training hannert sech. Am September am Bodensee tëscht Friedrichshafen a Romanshorn ginn et der e gudde Batz méi.