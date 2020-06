D’Lëtzebuerger Futtball Ligue hat sech jo mat hire Veräiner an hirem President rezent géint verschidden Decisioune vun der FLF gestallt.

Ënnert anerem an engem Schreiwes hat d'LFL kloer Positioun zu den zwou Iwwergangssaisone geholl. Dës hätt d’FLF decidéiert, ouni mat de Veräiner geschwat ze hunn. Besonnesch déi zweet Iwwergangssaison 2021-22, an där an der ieweschter Divisioun (BGL-Ligue) 15 Veräiner géife spillen an op all Spilldag eng Ekipp spillfräi wär, ass der LFL en Dar am A.

No der iwwerraschender Demissioun vum Wagner muss d'Lëtzebuerger Futtball Ligue sech elo een neie Mann un der Spëtzt sichen.