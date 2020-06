E Sonndeg de Mëtteg huet sech iwwerdeems Wolfsburg duerch e spéide Gol mat 1:0 zu Bremen duerchgesat.

30. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Union Berlin - Schalke 1:1

1:0 Andrich (11'), 1:1 Kenny (28')



Am Duell tëscht den zwou schlechtsten Ekippe säit dem Neistart vun der Bundesliga hate souwuel Union Berlin wéi och Schalke onbedéngt e Succès néideg. D'Lokalekipp huet vun Ufank u probéiert fréi ze attackéieren an ass dann och schonn no 11 Minutte belount ginn. Nodeems de Miranda de Ball am Mëttelfeld verluer huet ass et ganz séier gaangen. Den Ujah konnt de Ball an dem Andrich säi Laaf schécken, dee virum Golkipp d'Nerve bahelen huet an Union a Féierung bruecht huet.

D'Haushären hunn och no der Féierung de Match bestëmmt a sinn ëmmer nees geféierlech virun de Gol komm. Wéi aus dem Näischt ass dann awer den Ausgläich fir Schalke gefall. An der 28. Minutt huet de Kenny ongestéiert aus der Distanz ofgezunn a konnt domat iwwerraschend op 1:1 setzen.

Nom Ausgläich war de Match dann ausgeglach a bis zur Paus huet sech um Resultat och näischt méi geännert.



Nom Säitewiessel ass vu béiden Ekippen net méi all ze vill komm. De Match huet sech zum gréissten Deel am Mëttelfeld ofgespillt a war vu villen individuelle Feeler bestëmmt. Eng immens schwaach zweet Hallschent, déi net vill ze bidden hat, ass dann och no 90 Minutten op en Enn gaangen an domat bleift et beim 1:1 tëscht Union Berlin a Schalke.



Bremen - Wolfsburg 0:1

0:1 Weghorst (82')

An der éischter Hallschent hu sech béid Ekippen op Aenhéicht gewisen. Bremen huet gutt dogéint gehalen, ma gutt Golchancen sinn et op kenger Säit sou richteg ginn. Déi bescht Chance hat de Weghorst an der 13. Minutt, wéi hien no engem Doppelpass virum Golkipp stoung, ma de Ball just net laanscht gesat krut. No 45 Minutten ass et also ouni Goler an d'Paus gaangen.

Och am zweeten Duerchgang huet sech um Match net vill geännert. Souwuel Bremen wéi och Wolfsburg hunn zwar en Effort no vir gewisen, sou richteg geféierlech ass et awer net ginn. Zum Schluss huet Wolfsburg dann den Drock erhéicht an ass domat ëmmer besser virun de géigneresche Gol komm. An der 81. Minutt war et als éischt de Schlager, dee mat sengem Schoss aus ronn 20 Meter d'Lat getraff huet. Eng Minutt méi spéit ass et dem Weghorst da gelongen den éischte Gol vum Match ze schéissen. No enger Flank vum Klaus stoung de Wolfsburger Stiermer op der richteger Plaz a konnt mam Kapp d'Féierung markéieren. Bremen konnt dorop keng Äntwert méi weisen a sou geréit d'Ekipp vun der Weser ëmmer méi an Ofstigsnout. Mat der 1:0-Victoire sammelt Wolfsburg dogéint wichteg Punkten an der Course ëm d'Europa-League-Plazen.

Augsburg - Köln (18:00 Auer)

Aue - Karlsruhe 1:0

An der 2. Bundesliga huet Karlsruhe e Sonndeg de Mëtteg mam Dirk Carlson mat 0:1 géint Aue verluer. De Lëtzebuerger Nationalspiller war dobäi iwwer 87 Minutten am Asaz. Duerch dës Defaite bleift Karlsruhe weiderhin op der 16. Plaz an der Tabell stoen.



E Samschdeg den Owend huet sech Dortmund eng 1:0-Victoire géint Hertha geséchert