Den FLF-President hat net mat dëser Decisioun vum LFL-President gerechent, well et hätt een nach en Dënschdeg eng ganz gutt Reunioun gehat.

D'LFL (Lëtzebuerger Futtball Ligue) huet e Sonndeg offiziell matgedeelt an domat RTL-Informatioune confirméiert, datt de Pascal Wagner als President demissionéiert. Am Schreiwes vun der LFL heescht et, datt dës Decisioun geholl gouf an der Suite vum Drock, dee vum FLF-President Paul Philipp op de Wagner, deen och Vizepresident vun Titus Péiteng ass, gemaach gi wär. Deen Drock wär och op déi aner Veräiner, déi Coupe d'Europe spillen, d'Fola, Nidderkuer an den FC Déifferdeng, ausgebreet ginn.

Et geet jo drëms, datt d'LFL net mat den unilateral decidéierte Modalitéite vum Championnat fir déi nächst zwou Saisonen averstanen ass, virun allem mat der zweeter an där 15 Ekippen sollen an der ieweschter Divisioun sinn, a mat engem Boykott gedreet huet.

Mir hu beim Pascal Wagner nogefrot fir eng Reaktioun. Den elo Ex-President vun der LFL huet eis awer gesot, datt hien näischt weider dozou wéilt soen, fir deene neie Leit un der Spëtzt vun der Futtball Ligue hir weider Demarchen net ze kompromettéieren.

E Méindeg den Owend kënnt d'LFL an enger Drénglechkeetssëtzung zesummen. Als leschte Kompromëss wat d'Modalitéite vum Championnat uginn, hätt een der FLF proposéiert, fir an Zukunft an der ieweschter Divisioun ëmmer mat 16 Ekippe weider ze spillen. Den FLF-President hätt der LFL gesot, datt een dat am September kéint kucken. D'LFL wéilt dat awer virum Optakt vun der neier Saison gekläert hunn.

Mir hunn och beim FLF-President nogefrot. De Paul Philipp sot eis, datt hien iwwerrascht ass iwwert déi Demissioun, well se de leschten Dënschdeg eng ganz gutt Reunioun mat der LFL haten.

Den FLF-President sot eis, datt hien effektiv gesot huet, datt et Schued wär, no all den Efforte vun de Veräiner an no all den Demarchen, déi d'Federatioun gemaach huet, wann d'Veräiner aus der ieweschter Divisioun e Boykott géife maachen, an d'Uefa, déi europäesche Futtball-Unioun, op eemol géif soen: „Dir Hären da gëtt och keng Coupe d'Europe gespillt."

Den FLF-President huet am Interview gemengt, datt et awer och seng Flicht ass, fir ze soen: „Wat wier wann.“ Ob een elo virun der neier Saison nach kéint zesumme kommen, fir ze kucken, ob een an Zukunft ëmmer weider zu 16 an der ieweschter Divisioun soll spillen, misst ee kucken, sot de Paul Philipp. Et misst een dat awer dann all zesummen decidéieren. Ob een dat awer nach virum Ufank vun der neier Saison hikritt, wär am Moment schwéier ze beäntwerten.

Keng Reaktioun vum Paul Philipp op Reprochë vum F91-President

Mëtt der Woch hat och de President vum F91 Diddeleng Romain Schumacher der FLF Reprochë gemaach, a gemengt, datt d'Zesummenaarbecht tëscht der FLF an de Veräiner inexistent wär an dofir wär de Club-Futtball hei am Land an engem lamentabelen Zoustand. De Paul Philipp wollt sech dozou am RTL-Interview net äusseren an huet gemengt, datt hie sech net op deen Niveau géing erofloossen.

PDF: Pressecommuniqué vun der LFL