An der 1. Däitscher Futtball Bundesliga huet sech d'TSG Hoffenheim en Dënschdeg de Moien iwwerraschend vun hirem Trainer Alfred Schreuder getrennt.

Et wären Differenze bei der Zukunftsplanung ginn, heescht et. Den Hollänner hat den Trainerposten am Summer vum Julian Nagelsmann iwwerholl. Hoffenheim steet aktuell op der 7. Plaz an der Tabell. E clubinternt Trainerteam mécht fir déi 4 lescht Spilldeeg vun der Saison den Interim.