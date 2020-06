D'Awards Night sollt den 3. Dezember zu Munneref am Casino sinn.

Dëst Joer gëtt et kee Sportgala, dat huet Sportspress.lu, d'Associatioun vun de Lëtzebuerger Sportjournalisten, matgedeelt. Duerch de Coronavirus ginn dëst Joer keng Titelen un de Sportler, d'Sportlerin an d'Ekipp vum Joer verdeelt. Dat nämmlecht gëllt och fir all déi aner Präisser.

Dës Decisioun gouf geholl an der Loyaltéit an dem Fair-Play vis-à-vis vun alle Concernéierten. Den nächste Sportgala ass dann den Donneschdeg 2. Dezember 2021.

Schreiwes vun der Sportpress

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pas de «Meilleurs sportifs», ni d’«Awards Night» en 2020

Après avoir analysé la situation globale de la crise sanitaire (Covid-19) et son impact sur l’activité sportive (compétitions annulées et reportées à une date ultérieure en 2020 ou décalées à 2021, possibilités et perspectives de participation et d’entraînement des athlètes, etc.), le comité de sportspress.lu a décidé de ne pas procéder en 2020 à l’élection d’un «Meilleur Sportif», d’une «Meilleure Sportive» et d’une «Meilleure Equipe».

Cette décision a été prise dans un souci de loyauté et de fair-play vis-à-vis de tous les athlètes et équipes.

Par conséquent, les titres de lauréat du «Trophée du Meilleur Sportif 2020», de lauréate du «Trophée de la Meilleure Sportive 2020» et de lauréat du «Challenge de la Meilleure Equipe 2020» ne seront pas décernés.

Il en est de même pour les autres Prix et Distinctions («Entraîneur de l’année», «Jeune Espoir masculin et féminin», «Sport et Handicap», «Ultra-Sport», «Fair Play», «Prix d’Honneur») qui ne seront pas attribués cette année.

Le comité de sportspress.lu a également décidé d’annuler la «sportspress.lu Awards Night 2020» (anc. Gala de la Presse Sportive), prévue le jeudi 3 décembre au Chapito du Casino 2000 à Mondorf. La prochaine «Awards Night» aura lieu le jeudi 2 décembre 2021.

Le comité de sportspress.lu remercie les fidèles partenaires de son traditionnel Gala de la Presse Sportive pour leur compréhension et d’ores et déjà pour leur soutien en 2021.

Luxembourg le 15 juin 2020

Petz Lahure, président

Paul Wagner, secrétaire général