Paderborn mam Laurent Jans brauche bei Union Berlin onbedéngt eng Victoire, fir nach eng Minimal-Chance drop ze hunn, d’Relegatiounsplaz nach ze erreechen.

Freiburg trëfft doheem op d’Berliner Hertha a Gladbach kritt Besuch vu Wolfsburg.

An der 2. Bundesliga huet den Tabelle-Leader Bielefeld e Méindeg den Owend 4-0 géint Dresden gewonnen, an dierft domadder d’nächst Saison sécher an der Bundesliga spillen. Den Opstig ass hinne just nach theoretesch ze huelen.