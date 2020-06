Ufank Mäerz goufen déi lescht Matcher am europäesche Futtball gespillt. Dunn hat de Coronavirus emol zwee Méint dofir gesuergt, datt kee Ball rullt.

Lues a lues kënnt déi schéinste Niewesaach vun der Welt, nees bei eng gewëssen Normalitéit. De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer, Luc Holtz, ass frou, datt déi futtballfräi Zäit esouwäit fäerdeg ass:

"Ech hu gelidden. Well wann een deen de Futtball gären huet, an ech hunn e gären, wann s de da vun haut op muer op eemol net Futtball kanns schwätzen, wëll s de net déi normal Kontakter mat de Spiller, mat den Trainer kanns hunn, dann ass den Alldag op de Kapp gestallt. Ech hu vill geschafft doheem mat der Famill, ech un awer och vill Sport gemaach, fir mech vum Kapp hir e bëssen ze befreien, well ech denken, datt et wichteg ass, Sport ze maachen, fir de Kapp fräi ze kréien Zanter datt d'Bundesliga nees spillt, hunn ech awer ganz vill Matcher suivéiert vun eise Lëtzebuerger Spiller."

Déi 1. däitsch Futtball-Bundesliga war jo déi éischt grouss Liga an Europa an där mat engem Hygiènes- a Sanitärkonzept dat ronnt Lieder nees konnt rullen. Mat do dobäi ware jo och déi zwee Lëtzebuerger Profien Leandro Barreiro vu Mainz an de Laurent Jans vu Paderborn. Och d'zweet Bundesliga mam Dirk Carlson bei Karlsruhe hat jo kuerz drop nees ugefaangen. Déi 3 haten hir Stammplaz, déi si virun der Corona-Paus haten, awer bei der Reprise verluer.

