Dat soll déi Propos sinn, déi e Méindeg tëscht der FLF an der Lëtzebuerger Futtball Ligue, LFL, erauskoum.

An der leschter Propos vun der FLF sollt jo an där Saison an der héchster Divisioun zu 15 gespillt ginn. An de concernéierte Kreesser ass ze héieren, datt déi zwee lescht an d'Éierepromotioun erausfalen an den Drëtt- a Véiertleschte Barragematcher géint den 3. a 4. aus der Promotioun soll spillen.

Géif dat zu 16 sech bewären, da kéint ee sech virstellen, och iwwert d'Saison 2021-22, esou weiderzespillen. D'FLF soll dat en Dënschdeg nach an engem Communiqué confirméieren.