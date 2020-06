Wéi den Andrew Cuomo en Dënschdeg matgedeelt huet, wëll een onbedéngt un de US Open festhalen.

Gespillt soll gi vum 31. August bis den 13. September. Nëmmen eng Woch méi spéit sollen d'French Open lassgoen. D'Organisateure vun de US Open si schonns eng Zäitchen am Gaang, streng Sécherheets- an Hygiènesmesuren auszeschaffen. Dës sollen et erméiglechen, dass de Grand Slam ka gespillt ginn. Den Tennisverband USTA wollt den Tournoi onbedéngt spillen, en Dënschdeg koum dunn d'Confirmatioun iwwer Twitter vum Gouverneur.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

An de leschte Woche gouf et ëmmer nees vill Diskussiounen ëm d'US Open, well d'Meenunge ginn hei deels wäit auserneen. Op där enger Säit wëlle vill Profien nees spillen, well si bei de US Open natierlech nees eng Méiglechkeet gesinn, Geld ze verdéngen. Op där anerer Säit ginn et och vill Doutten, esou e groussen Tournoi ze organiséieren an dësen Zäiten an dat grad an där Stad, wou d'Corona-Pandemie am stäerksten ze spiere war. Am Bundesstaat New York sinn nämlech iwwer 30.000 Mënschen un de Suitte vun enger Corona-Infektioun gestuerwen.

An d'USA sinn a Saache Corona-Pandemie nach laang net iwwert de Bierg. De Gouverneur Andrew Cuomo huet matgedeelt, dass de Weekend 25.000 Verstéiss géint d'Corona-Mesurë gemellt gi sinn zu New York. Doropshin huet de Gouverneur gemengt, dass een, wann et néideg sollt sinn, nees op méi streng Mesurë kéint zeréckgräifen.

Weider ginn et direkt eng ganz Rei Spiller hannert deenen hirer Participatioun bei de US Open e grousst Fragezeeche steet. Esou zum Beispill beim Weltranglëschtenéischten Novak Djokovic oder och nach beim Rafael Nadal an dem Dominic Thiem, déi sech am Viraus skeptesch gewisen hunn. Virun allem den Djokovic huet d'Organisateure kritiséiert, d'Moossname wieren ze extrem.

Wat d'Dammen ugeet, do huet ënnert anerem schonns d'Nummer 2 vun der Welt, d'Simona Halep aus Rumänien, ugekënnegt, dëst Joer just wëllen an Europa ze spillen, deemno géif déi fréier Nummer 1 net zu "Flushing Meadows" untrieden.