Um zweete Spilldag vun der schwedescher Allsvenskan huet sech de Lars Gerson e Mëttwoch den Owend mat Hëllef vun engem Eelefmeter als Buteur agedroen.

De Lars Gerson huet mat sengem Gol zu der 4:1-Victoire vun Norrköping iwwer AIK bäigedroen. An der 32. Minutt ass hie vum Eelefmeterpunkt äiskal bliwwen an huet sou schonn no enger gudder hallwer Stonn op 4:0 erhéicht. Norrköping séchert sech domat déi zweet Victoire am zweete Match vun der neier Saison.

An der 2. Bundesliga huet de Karlsruher SC, mam Dirk Carlson an der Starteelef, missen eng 2:1 Defaite géint Jahn Regensburg astiechen. Domat rutscht Karlsruhe nees op d'Barrageplaz an huet elo e Réckstand vun 3 Punkten op eng sécher Tabelleplaz.