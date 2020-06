Nodeems d'Olympesch Spiller wéinst dem Covid-19 verluecht goufen, kënne sech nees Athleten, déi hir Qualifikatioun verpasst haten, nees Chancë maachen.

Eng vun deene Lëtzebuerger Athletinnen ass d'Patrizia Van der Weken. D'Sprinterin hat sech am Dezember dat leschte Joer un de Bänner am Fouss blesséiert. Elo ass eng Olympia-Qualifikatioun nees méiglech.

"Ech schätze meng Chancë fir eng Olympia-Qualifikatioun dat nächste Joer ganz realistesch an. Virun allem mam neie System vum World Ranking ginn engem eng ganz Rei Dieren opgemaach. An dofir wäert ech probéieren, dëst Joer esou gutt wéi méiglech weider ze komme wat meng Zäiten ugeet, an dann dat nächste Joer esou vill wéi méiglech Punkten ze sammelen, fir déi Norm esou ze packen."

An déi Norm läit bei 11'15 Sekonnen op den 100 Meter. Der Lëtzebuergerin hiren nationale Rekord läit bei 11 Sekonnen an 52 Honnertstel. Méi iwwer d'Patrizia Van der Weken héiert Dir den Owend um 18.15 Auer am Magazin vun der Liichtathletik-Federatioun.