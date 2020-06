Am Moment spillt de Lëtzebuerger Nationalspiller jo an der ieweschter Divisioun an der Tierkei beim Tabelleleschten Ankaragüçü.

De 25 Joer alen offensive Mëttelfeldspiller ass bis d'Enn vun der Saison vun Dynamo Kiew op de Bosporus ausgeléint. Eisen Informatiounen no huet Fenerbahce schonn zënter e puer Wochen Interessi um Rodrigues. Et heescht awer och, datt wann den Trainer zu Kiew géif wiesselen, den Roude Léiw an d'Ukrain kéint zeréckgoen. Am Fall, wou den Trainer an der ukrainescher Haaptstad awer géif op sengem Poste confirméiert ginn, wär e Wiessel vum FLF-Nationalspiller, deen nach e Kontrakt bis 2024 bei Dynamo huet, net ausgeschloss. Do géif et och schonn nach deen een oder aneren Interessent a méi groussen europäesche Futtball-Länner ginn.