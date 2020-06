Viru kuerzem hat Triathlon Federatioun hir uerdentlech Generalversammlung. Een Haaptthema war natierlech och de Covid-19.

De President vun der Federatioun Christian Krombach fäert, dass duerch dCorona-Kris viru allem bei deene Jonken eng Partie Sportler dem Triathlon wäerte verluer goen.

Déi Sportler, déi souwisou schonns méi schwaach sinn, déi sinn duerch dëse Confinement nach méi penaliséiert, wéi déi Sportler, déi méi staark waren. Mir hunn och déi Leit, déi wäerten décrochéieren. Ganz vill bei deene Jonken, déi keng Perspektive, keng Courssen hunn. Wann een Athlet keng Kompetitiounen huet, da geet d'Motivatioun erof. Virun allem déi Jonk, déi hunn aner Motiver, wéi déi al Leit, a wann een deenen den Trainingskader an d'Kompetitiounen ewechhëlt, dann ass leider net méi vill vun där Motivatioun do an dat ass dee gréisste Schued, dee mir deene Jonken undoen.

4 Triathlon Coursse stinn dëst Joer hei zu Lëtzebuerg nach um Programm an de Christian Krombach hofft, dass déi och nach kënnen organiséiert ginn.