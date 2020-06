Wéi italienesch Medie mellen hätt den Alex Zanardi een uergen Accident mat sengem "Handbike" gehat.

Deemno wier hie mam Rettungshelikopter op Siena an d'Spidol geflu ginn. Geschitt ass d'Ongléck op enger Etapp vun der Handvëloscourse "Obiettivo Tricolore" an der Toskana.

Éischten Informatiounen no wier de fréiere Formel-1-Pilot, deen och an der DTM, der WTCC an der IndyCar-Serie aktiv war, mat engem Camion kollidéiert. Iwwer de gesondheetlechen Zoustand vum 53 Joer alen Italiener ass näischt gewosst.

Den Zanardi, deen no engem uergen Accident seng Been verluer huet, war an de leschte Joren immens erfollegräich mam Handbike an huet bei de Paralympics och schonns puermol Gold gewonnen.