An der Schwäiz huet e Freideg den Owend d'Championnat nees ugefaangen. De Christopher Martins huet mat de Young Boys Bern 3:2 géint Zürich gewonnen.

Fir de Kont vum 24. Spilldag an der Super League an der Schwäiz hu sech d'Young Boys Bern mam Christopher Martins mat 3:2 géint Zürich duerchgesat. Den decisive Gol huet den Nisamé an der 85. Minutt geschoss. Hien hat och schonn déi zwee aner Goler fir Bern geschoss. De Martins stoung an der Startformatioun an huet déi 90 Minutten iwwer gespillt.

D'Young Boys Bern stinn an der provisorescher Tabell elo op der 1. Plaz. Si hunn eng Avance vun 3 Punkten op St. Gallen, déi awer ee Match manner hunn.

Mam Gerson Rodrigues war e Freideg den Owend nach ee zweete Lëtzebuerger am Asaz. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der tierkescher Süper Ligue fir Ankaragücü vun Ufank un um Terrain, déi sech um Enn awer hu misse mat 1:2 géint Istanbul Basaksehir geschloe ginn. De Gerson Rodrigues hat an der 12. Minutt seng Faarwe per Eelefmeter a Féierung bruecht, ma de Gol sollt net duergoe fir eng Victoire.