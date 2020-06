Den André Hoffmann huet ënnert anerem kee Versteesdemech, datt de Schoulsport net direkt mat der Reouverture vun de Schoulen nees erlaabt ginn ass.

Wann déi sanitär Situatioun esou bleift wéi se ass, respektiv nach besser gëtt, setzen ech mech am Regierungsrot dofir an, datt déi lescht Beschränkung am Sport nach virum Enn vum 24. Juli, opgehuewe gëtt, dat sot de Sportminister Dan Kersch e Samschdeg de Mëtteg um uerdentleche Kongress vum Lëtzebuerger Comité Olympique zu Käerjeng am Treff. Am neie Covid-Gesetz, dat e Méindeg a Kraaft triede soll, ass nämlech am Sport de Kierperkontakt weiderhi verbueden. D'Chamber misst déi Ofännerung awer dann natierlech och nach stëmmen.



De Sportminister huet sech och gewënscht, datt de Schoulsport och ausserhalb vun der Covid-Zäit esou an der Aktualitéit wär, wéi dat lo an de leschte Woche wärend dem Coronavirus de Fall war.



Ongewinnte kritesch Téin koume vum COSL-President. Den André Hoffmann huet kee Versteesdemech dofir gehat, datt dee Moment wou d‘Schoulen nees opgaangen sinn, kee Schoulsport méiglech war. Da war de President vum Comité Olympique och iwwerrascht, de Relancementspak vum Sportsministère fir de Sport aus der Presse gewuer ginn ze sinn. Et hätt ee sech gewënscht, mat agebonnen ze ginn.

Extrait André Hoffmann

Et war da vum COSL och nees d‘Fuerderung, datt de Sport eng Kéier op 1% vum Staatsbudget kéim.



D'Sportspolitik dierft och kee Patchwork sinn, mat e bëssen hei an e bëssen do, mä d‘integréiert Sportkonzept vun 2014 soll an den A vum Daachverband vum privatorganiséierte Sport hei am Land de roude Fuedem sinn.



De Fairplay-Präis Prosper Link ass dës Kéier fir d‘Ekipp am Bouschéissen, déi de Grand-Duché zu Minsk op den Europaspiller vertrueden hat. Joé a Pit Klein, Jeff Henckels a Gilles Seywert haten hir Ersazbéi der däitscher Delegatioun zur Verfügung gestallt, well deenen hir Béi net an der wäissrussescher Haaptstad ukomm waren.

© Tim Hensgen