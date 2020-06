Wéinst dem Covid-19 goufen d'Olympesch Spiller zu Tokio schonns relativ fréi ofgesot.

Lëtzebuerger Triathleten an Tokio / Reportage Rich Simon

Dat war fir verschidden Athleten eng grouss Enttäuschung, anerer kënnen awer nees vun enger méiglecher Olympia-Qualifikatioun dat nächste Joer dreemen.

Déi eng profitéieren eventuell dovunner, dass d'Olympesch Spiller verréckelt goufen, anerer kéinten doduercher schonns eng praktesch sécher Qualifikatioun nees verléieren. Bei de Lëtzebuerger Triathlete ginn et déi zwou Situatiounen. Fir de Bob Haller kéint dem Fltri-President Christian Krombach no nees eng Dir opgoen.

Jo fir eis Olympia Athleten ass et fir deen een en Avantage, notamment de Bob Haller. De Bob Haller, dee jo an den éischte Partië vun der Qualifikatiounsperiod, déi jo iwwer 2 Joer geet, wou hie ganz vill kierperlech Problemer hat, ganz wéineg Punkte gemaach huet. Fir hie kënnt natierlech esou eng Verlängerung vun enger Olympiaperiod immens zegutt.

Anescht gesäit et beim Stefan Zachäus aus. Deen hat seng Qualifikatioun schonns esou gutt wéi sécher an der Täsch. Dat ass dem Christian Krombach no elo awer net méi de Fall.

Well decidéiert gouf, dass eng ganz wichteg Course, wou de Stefan vill Punkte gemaach hätt, annuléiert gouf. Déi Punkte si verluer gaangen an der Suite vum Confinement. Hie war quasi no dëser Course qualifizéiert. Elo ginn d'Kaarten net ganz nei gemëscht, mä d'Perspektive sinn elo net méi ganz esou gutt.

Well déi Course ewech gefall ass, huet sech d'Qualifikatiounsperiod fir de Stefan Zachäus elo nees verlängert.