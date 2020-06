Den Hamburger SV huet sech an der Course ëm den Opstig an d'1. Bundesliga op en Neits selwer e Been gestallt a muss elo souguer ëm d'Relegatioun zidderen.

Drama bis zum Schluss: Den HSV huet um zweetleschte Spilldag an der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim duerch zwee spéit Goler mat 1:2 de Kierzere gezunn. D'Ekipp vum Dieter Hecking kann duerch dës Defaite net méi direkt opsteigen an huet och Heidenheim misse laanschtzéie loossen, sou datt déi elo mat 55 Punkten op der 3. Plaz (Relegatioun) stinn an den HSV mat 54 Punkten nëmmen nach 4. ass. Déi Hamburger mussen deemno um leschte Spilldag op eng Néierlag vun Heidenheim hoffen a gläichzäiteg gläichspillen, fir et nach an d'Relegatioun ze packen.

Un der Spëtzt vun der Tabell ass d'Arminia Bielefeld jo scho sécher opgestigen. Op der zweeter direkter Opstigsplaz steet aktuell Stuttgart mat 58 Punkten, dat no enger 6:0-Victoire zu Nürnberg. Duerch dat bessert Golverhältnis ass hinnen déi Plaz nëmmen nach schwéier vun Heidenheim ze huelen.

Um Wupp vun der Tabell ass et och weiderhi spannend. Karlsruhe mam Dirk Carlson steet nom 3:3 géint Bielefeld mat 34 Punkten op der Relegatiounsplaz. De Lëtzebuerger gouf allerdéngs an der Paus beim Stand vun 1:3 ausgewiesselt an hat den 0:2 op der Box. Fir d'Ekipp vum Lëtzebuerger Nationalspiller ass um leschte Spilldag nach alles méiglech.

Karlsruhe läit aktuell op der Relegatiounsplaz a misst esou géint den Ofstig an déi drëtt Liga spillen. De KSC huet awer och nach d'Chance sech ze retten. Dofir misst een um leschte Spilldag gewannen an Nürnberg misst verléieren. Duerch dat bessert Golverhältnis ass een direkten Ofstig quasi net méi méiglech. Wiesbaden an Dresden wäerten de Wee an d'3. Liga untriede mussen.