"Rassismus a Gewalt si grouss Problemer, awer net nëmmen a Futtballstadionen, mä generell an eiser Gesellschaft", sou de President vum Benelux-Parlament.

Sport am Benelux-Parlament / Rep. Franky Hippert

Rassismus, Gewalt a Covid-Suitten am Sport waren d'Sujeten e Freideg, wéi déi 3 Parlamenter aus der Belsch, Holland a Lëtzebuerg am Cercle an der Stad zesumme koumen.

Wat konnt festgestallt ginn ass, datt Lëtzebuerg net déi nämmlecht Problemer an de Futtballstadionen huet, wéi dat an der Belsch an an Holland de Fall ass, de Gusty Graas, President vum Benelux-Parlament:

"Mä als Haaptconclusioun kann en ouni Zweiwel zeréckbehalen, datt nach méi ënner enger concertéierter Aktioun zesumme geschaaft muss ginn, fir dee Fléau nach besser an de Greff ze kréien."

An der Plenière hat een dann och eng Rei ganz interessant Exposéen, dozou de President vum Benelux-Parlament:

"Interessant waren do d'Aussoe vum fréieren Internationale Paul Beloy, dee selwer a senger Karriär mat rassistesche Bemierkung konfrontéiert war. Hien huet drop higewisen, datt eppes an der Educatioun muss geschéien."

Och en eventuelle Stadionverbuet vun Leit, déi ëmmer nees negativ opfalen, waren e Sujet:

"Do gëtt och versicht, um Niveau vum Benelux nach méi zesummen ze schaffen, do besteet schonn de Benelux-Traité. Mä laut den Aussoe vu Leit vun der Police misst deen nach méi adaptéiert ginn."

Déi negativ Repercussiounen op finanziellem Plang wéinst dem Coronavirus goufen och diskutéiert:

"Besonnesch natierlech op professionellem Niveau, do koum et zu groussen Ausfäll, dofir ass et och ze hoffen, datt de Futtballbetrib nees ënner normale Konditioune ka stattfannen."

De Sujet "Sport" am Benelux-Parlament soll net eng eemoleg Saach gewiescht sinn, esou de Gusty Graas. Fir de President ass de Schoulsport och eppes, wou an deenen 3 Länner Defiziter bestinn.