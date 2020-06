Et sollt e Wee zeréck an d´Normalitéit ginn, nämlech d´Adria Tour am Tennis. Um Enn ass et awer een Desaster ginn.

Ënnert anerem huet sech den Organisateur, Novak Djokovic, mam Coronavirus infizéiert. Et sollt een Tournoi gi wéi virum Covid-19. Ouni gréisser Sécherheetsmesuren, mat Spectateuren an esou weider.

Mandy Minella iwwer Adria Tour/Reportage Rich Simon

D'Nummer 1 am Tennis, den Novak Djokovic, war nämlech der Meenung, dass zum Beispill mat der Sécherheet bei de US Open komplett iwwerdriwwe gëtt. D'Lëtzebuerger Nummer 1, d'Mandy Minella, seet, dass et à la base villäicht wichteg fir den Tennis wier, wa géif probéiert ginn, nees eng gewëssen Normalitéit eranzebréngen.

"Et ass wichteg fir den Tennissport, dass dat um Rulle bleift: Fir d'Spiller, fir d'Traineren a fir all déi Leit, déi un deenen d'Jobs hänken."

D'Mandy Minella huet awer absolut kee Versteesdemech, wéi den Novak Djokovic an och déi aner Spiller sech wärend der Adria Tour verhalen hunn.

"Well si Party gemaach hunn. Well si d'Gestes barrières net agehalen hunn. Dat ass ee Super-Gau. Ech weess nach net, wat fir eng Auswierkungen dat op den Tennis huet, mä ech fannen, wann een esou an der Ëffentlechkeet steet, da muss ee mam gudde Beispill virgoen an dat hu si net gemaach. Ech hoffen elo, dass net déi ganz Tennis-Welt drënner leit."

D'Mandy Minella huet och schonns mat anere Spillerinne vun der WTA-Tour geschwat iwwer dat, wat bei der Adria Tour geschitt ass.

"Natierlech rëselt jiddwereen de Kapp. Dat hätt elo net musse sinn. Mä bon dat ass elo esou an ech hoffen, dass si dorausser geléiert hunn. Dass dat ebe weist, dass de Virus net fort ass, dass een immens muss oppassen. Wann et engem wichteg ass, dass säin Doheem, wou ee schafft oder säin Domaine nees un d'Rulle kënnt an dass een do déi néideg Efforte mécht."

D'Mandy Minella hofft elo awer, dass trotz dem Echec vun der Adria Tour, d'US- a French Open awer ënnert den annoncéierte Mesurë kënne gespillt ginn.