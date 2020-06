An der Premier League klappt Wolverhampton Aston Villa mat 1:0 an am FA Cup ka sech Manchester United fir d'Halleffinall qualifizéieren.

Premier League

Aston Villa - Wolverhampton 0:1 (0:0)

0:1 Dendoncker (62.')

Um Samschdeg stoung an der Premier League den éischte Match vum 32. Spilldag um Programm. Wolverhampton spillt weiderhin eng ganz staark Saison a gewannen géint Aston Villa mat 1:0 duerch e Gol vum Dendoncker aus 17 Meter an de rietsen Eck an der 62. Minutt. Aston Villa huet et dono zwar nach probéiert, fir den Ausgläich ze markéieren an e wichtege Punkt matzehuelen, mä virum Gol ware se allerdéngs net geféierlech genuch. Wolverhampton steet domadder op der 5. Plaz an Aston Villa op der 19. a muss domadder oppassen, net an d'Championship ze falen.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

FA Cup

Norwich City - Manchester United 1:2 (1:1, 0:0) n.V.

0:1 Ighalo (51.'), 1:1 Cantwell (75.'), 1:2 Maguire (118.')

An der éischter Hallschent hat Manchester United méi Ballbesëtz a war iwwerleeën, mä béid Ekippen hate Chancen, allerdéngs koum kee Schoss op de Gol an esou ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen. 6 Minutten no der Paus konnten d'Gäscht dann awer duerch den Ighalo mat 1:0 a Féierung goen. Mam Cantwell ass engem vun de beschten um Terrain vu Norwich dann awer an der 75. Minutt den 1:1 gelongen, an dat mat engem secke Schoss aus 18 Meter an de rietsen Eck. Dono huet ManU Drock gemaach, mä konnt kee Gol schéissen, sou datt et an d'Verlängerung gaangen ass. An der 118. Minutt konnt de Maguire den erléisenden 2:1 fir Manchester schéissen a soumat sti si an der Halleffinall vum FA Cup.

La Liga

Celta Vigo - FC Barcelona 2:2 (0:1)

0:1 Suarez (20.'), 1:1 Smolov (50.'), 1:2 Suarez (67.'), 2:2 Iago Aspas (88.')

No der éischte Hallschent war Barcelona verdéngt mat 1:0 duerch e Gol vum Suarez an der 20. Minutt a Féierung. Kuerz no der Paus huet de Rakitic am Mëttelfeld eng Feelpass gespillt an opgrond vun dëser konnt de Smolov fir Celta Vigo an der 50. Minutt ausgläichen. No 67 Minutten huet de Suarez awer nees op 2:1 gestallt mat sengem 2. perséinleche Gol. Mat engem Fräistouss an der 88. Minutt duerch de Iago Aspas, konnt Celta Vigo nach op 2:2 ausgläichen. An der 95. Minutt hätt Celta Vigo nach den 3:2 kéinte schéissen, mä de Santi Mina konnt déi 100% Chance net notzen. Dëst ass e Réckschlag fir Barcelona an der Lutte ëm de Championstitel mat Real Madrid.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga