Den FC Groningen huet offiziell matgedeelt, datt den Arjen Robben beim Club aus der ieweschter hollännescher Divisioun säi Comeback gëtt.

Den Arjen Robben, huet annoncéiert, d'nächst Saison nees d'Futtballschong wëllen unzedoen. De fréiere Spiller vum FC Bayern München an Ex-Nationalspiller spillt vun nächster Saison un nees beim FC Groningen an Holland. De 36 Joer ale Robben war beim Veräin aus der ieweschter Divisioun an Holland forméiert ginn.