An der 3. Bundesliga ass mam Maurice Deville e weidere Lëtzebuerger, an zwar bei Waldhof Mannheim, als Profi an Däitschland engagéiert.

Den FLF-Nationalspiller ass awer zanter dem leschte Weekend blesséiert, ma souwisou ass et fir säi Veräin quasi onméiglech, nach fir den Opstig a Fro ze kommen

De Maurice Deville zu Mannheim / Rep. Franky Hippert

An dobäi hat et fir Waldhof Mannheim bis d'Coronapaus als Opsteiger ganz gutt ausgesinn - et stoung een nämlech op der 2. Plaz. Zanter der Reprise Enn Mee koum dunn awer de klengen Abroch, dozou de Maurice Deville:

"Jo mir haten einfach ganz vill Pech, vill Spiller verletzt, mech inklusiv. Wa se all do sinn, si mer staark. Mir hunn awer e klenge Kader a bei eis hunn du 6-7 Stammspiller gefeelt, dann ass et schwéier. Mä bon, et sinn elo nach 2 Matcher an da kucke mer, wat nach dran ass."

Zwee Spilldeeg viru Schluss steet Mannheim elo op der 8. Plaz, 5 Punkten hannert dem 4. aus Ingolstadt. Fir déi zwee lescht Matcher muss Waldhof dann och op ee vu senge Pilier verzichten, de Lëtzebuerger Nationalspiller:

"Jo et ass blöd gelaf. Géint Viktoria Köln hunn ech mer am engem Zweekampf de ganze Fouss opgerappt. Dunn zwee Matcher duerno géint Grossaspach ass et bei mir nees e bësse gaangen, do virdrun hunn ech zweemol mattrainéiert. Mir waren 2:0 an der Paus vir, du krute mer den 2:1 geschoss, an et ware keng erfuere Spiller méi op der Bänk. Do huet den Trainer mech an der 55. Minutt agewiesselt, dat war dunn ze laang, an dunn hunn ech mer an der Schlussphas e Muskelfaserrass an der Wued zougezunn."

Déi ganz Situatioun am Club ass e bësse speziell. Dem Maurice Deville säi Kontrakt leeft nämlech och a 5 Deeg aus. Weeder mam 27 Joer ale Stiermer, nach mat anere Spiller, déi am nämmlechte Fall sinn, an och mam Trainer, gouf nach net iwwert eng weider Zesummenaarbecht geschwat. D'Relatioun tëscht de Spiller an dem Trainerstaff wär awer ganz gutt, sou de Lëtzebuerger Nationalspiller.