Am Lëtzebuerger Karate schéngt nach ëmmer méi nieft wéi um Tatami gekämpft ze ginn.

9 Veräiner hunn an engem Bréif virum online-Kongress vun der FLAM, der Lëtzebuerger Federatioun vun den Arts Martiaux, deen en Dënschdeg den Owend ass, 10 Froen un de President vun der FLAM, Serge Schaul gestallt.

Ënnert anerem wëllen déi Clibb gär wëssen, wéi vill Affekotsfraisen d'FLAM hat am Rechtssträit tëscht dem Karate Club vu Stroossen, deen och ee vun deenen 9 Veräiner ass, déi d'Froe stellen, an der FLAM, an op wéi engem Budget déi Fraise gefouert ginn.

Da geet et och nach ëmmer ëm de Kongress am September zejoert, op deem eng nei Kommiteesekipp fir de Karate gewielt gouf a wou duerno d'fréier Vizeweltmeeschterin Tessy Scholtes als nei Presidentin designéiert ginn ass.