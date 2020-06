A ville Länner huet de Sport an d'Beweegung e grousse Stellewäert an der Politik. D'Wichtegkeet an d'Beneficer op gesondheetlechem Plang sinn onëmstridden.

Hei zu Lëtzebuerg deet ee sech awer méi schwéier domat. Där Meenung ass op jiddwerfalls och de Lëtzebuerger Fussballnationaltrainer Luc Holtz.

Stellewäert vu Sport / Rep. Franky Hippert

An dat hätt een eeben elo grad och an de leschte Woche wärend der sanitärer Kris mam Coronavirus gesinn, den Trainer vun der Lëtzebuerger Nationalekipp Luc Holtz:

"Jo also do ass erëm meng perséinlech Meenung eng aner, wei déi, wéi d'Decisiounen geholl gi sinn, well grad an dëser Situatioun hätte mer de Sport misse vill méi valoriséieren an am Endeffekt maache mer den Contraire."

An deene leschte Wochen hätt vill méi missen drop higewisen ginn, wéi wichteg Sport a Beweegung sinn, fir gesond ze bleiwen, seet de Luc Holtz, deen elo zanter 10 Joer als Nationalcoach op der FLF-Trainerbänk setzt:

"Et ass gewosst, datt een, dee Sport mécht, eise Gesondheetssystem entlaascht. An dat huet een och elo nees gesinn. Datt déi schwéier Fäll, déi vum Coronavirus betraff waren, Leit waren, déi kierperlech net esou fit waren."

Den 51 Joer ale Lëtzebuerger Futtball-Nationaltrainer huet dann och kee Versteesdemech, datt de Schoulsport behandelt gëtt, wéi e Stéifkand:

"Ech kann et absolut net novollzéien, wa Kanner an der Schoul de Sportunterrecht op Äis geluecht kréien. Dat fannen ech net gutt."

A verschidden europäesche Länner ass eng Stonn Sport am Dag an der Schoul keng Utopie. Net méi spéit wéi zejoert huet Éisträich dat fir all Schüler agefouert. Déi Ännerung gouf am Parlament aus der Alperepublik iwwregens unanime ugeholl.