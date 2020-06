De Laurent Jans huet e Samschdeg mol virleefeg säi leschte Match an der 1. Däitscher Futtball Bundesliga gespillt.

E Sonndeg krut de Kapitän vun der Lëtzebuerger Nationalekipp mat 6 anere Spiller wärend engem Brunch vum SC Paderborn Merci gesot, fir de vollen Asaz an der leschter Saison. Paderborn huet de Maintien als Opsteiger jo net gepackt.

Am RTL-Interview sot de Laurent Jans eis, datt hien elo no enger intensiver Saison emol e puer Deeg Vakanz mécht! Stand elo géif hien duerno zeréck op Metz goen. De 27 Joer ale Rietsverdeedeger huet jo nach e Kontrakt vun enger Saison bei de Grenats. Hie war just op Paderborn ausgeléint. Wéi et awer an Zukunft weidergeet, kéint een elo nach net soen, esou de Laurent Jans RTL géigeniwwer.

Et ass jo gewosst, datt Paderborn, virun allem wéinst der Coronakris, sech et finanziell net erlabe kann a wëll, Transfertzomme fir nei Spiller ze bezuelen. De Jans huet awer eben eng festgeschriwwen Zomm a sengem Kontrakt.

Datt den 22-fachen 1. Bundesligaspiller sech zu Paderborn wuelgefillt huet, ass kee Geheimnis. Am Fong ginn et dräi Méiglechkeeten: Metz a Paderborn géife sech eens ginn, de Jans géif bei en anere Veräin wiesselen oder de Lëtzebuerger géif d'nächst Saison awer fir den FC Metz spillen.

Nieft dem Laurent Jans verloosse Paderborn nach de Mohamed Dräger, de Gerrit Holtmann, de Ben Zolinski, de Leon Brüggemeier, den Justin Reineke an de Massih Wassey.