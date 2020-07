De 24. Mäerz hat den IOC wéinst der weltwäiter Pandemie decidéiert, d'Olympesch Spiller ëm 1 Joer op 2021 ze verleeën.

An de leschte Woche koume wuel positiv Nouvelle vun Tokio, mee déi japanesch Organisateuren hu virun allem finanziell a logistesch eng grouss Erausfuerderung viru sech.

Iwwer 6.000 Awunner sinn an der japanescher Haaptstad Tokio positiv op de Coronavirus getest ginn. Enger rezenter Ëmfro no, huet sech d'Hallschent vun der Populatioun géint d'olympesch Spiller 2021 ausgeschwat. Nieft de grousse sanitären Erausfuerderungen ass den Opwand virun allem op finanziellem a logisteschem Plang enorm. E Beispill: Wuel hunn d'Organisateure confirméiert, dass een 80 Prozent vun den Infrastrukture vum 23. Juli 2021 u kënne benotz ginn. Fir de Pressezenter am Tokio Big Sight a fir d'olympesch Duerf lafen awer nach Negociatiounen. Eenzel Wunnenge sinn nämlech scho fir Enn August 2020 verkaf.

De COSL huet geplangt vum nächste Mount un de Kontakt mat den Organisateur ze intensivéieren. 6 Sportlerinnen a Sportler an ee Parathlet si jo scho fir Tokio qualifizéiert. An déi hunn an de leschte Méint dat bescht aus der sanitärer Kris gemaach.

Virun allem hunn elo nach weider Athleten aus dem COSL-Elitekader Chancen, sech fir d'olympesch Spiller zu qualifizéieren. Dat gelt net nëmmen fir jonk Talenter, mee och fir Athleten, déi blesséiert waren, ewéi d'Jenny Warling, de Bob Haller an de Charel Grethen.

D'Olympesch Spiller zu Tokio ginn déi lescht Summerspiller fir den Heinz Thews a senger aktueller Funktioun. En neie techneschen Direkter soll um Enn vum Joer vum COSL annoncéiert, an da kontinuéierlech vum Heinz Thews ageschafft ginn. Éischte grousse Rendez-vous deemno am Juli 2021 zu Tokio.