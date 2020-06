De Bosnier wiesselt fir 60 Milliounen Euro vu Juventus Turin aus der italienescher Serie A bei den FC Barcelona an d'spuenesch La Liga.

Et hat sech an de leschten Deeg schonn ugedeit, e Méindeg du gouf de Wiessel vum Miralem Pjanic an dréchen Dicher bruecht an offiziell matgedeelt.

De fréiere Lëtzebuerger Jugend-Nationalspiller huet beim FC Barcelona e Kontrakt fir déi nächst 4 Saisonen ënnerschriwwen. Fir 400 Milliounen Euro kéint hien de Veräin virum Enn vun der Saison 2023/2024 nees verloossen.

Aus dem Futtball war et um Méindeg och nach d'Nouvelle, datt de Mëttelfeldspiller Arthur Milo fir iwwer 70 Milliounen Euro vu Barcelona eriwwer bei Juventus Turin wiesselt.