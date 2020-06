D'Belsch Autoritéit vun der Konkurrenz huet e Méindeg d'Demande vu Virton refuséiert, fir de Futtballclub an der zweeter Divisioun ze loossen.

D'Belsch Fussballfederatioun hat jo am Abrëll decidéiert de Club vum Mäzen Flavio Becca an déi 4. Divisioun, déi net méi professionell ass, zeréckzestufen.

D'iewescht Sportsgeriicht an der Belsch hat dat am Mee confirméiert. Dee Collège vun der Konkurrenz huet e Méindeg festgehalen, datt Virton, trotz enger Rei Invitatiounen, déi ugebuede Méiglechkeeten net genotzt hätt, fir de Sportsinstanzen d'Geleeënheet ze ginn, dem Club d'Lizenz fir déi zweet Liga auszestellen.

Notamment geet do vun enger Bankgarantie oder engem aneren Instrument riets, fir d'Weiderbestoe vu Virton an der nächster Saison ze garantéieren.

Op sengem Internetsite huet de Futtballclub an enger éischter Phas scho reagéiert, a fënnt et als komplett iwwerdriwwen, datt de Veräin d'Konditiounen net erfëllt hätt, an et deemno ongerechtfäerdegt ass, an déi 4. Divisioun zeréckgesat ze ginn. Well elo d'Conditions générales als erfëllt ugesi misste ginn, géif Virton an eng Firma vum Flavio Becca an nächster Zukunft matdeelen, wéi eng Suitten een dësem Dossier elo wäert wëlle ginn.