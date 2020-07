RTL sicht fräi Mataarbechter a Mataarbechterinnen, déi Zäit a Loscht hunn, Matcher aus der BGL Ligue an der Coupe de Luxembourg ze tickeren.

Dir interesséiert Iech fir Sport?

Dir kennt Iech am Futtball aus?

Dir kënnt Lëtzebuergesch schwätzen an och schreiwen?

Dir sidd stressresistent an debrouillard?

Dir schafft gäre mat Laptoppen?

An Dir sidd mobil an hutt Zäit?

Da mellt Iech, well da sidd Dir eis Persoun!

RTL sicht fräi Mataarbechter a Mataarbechterinnen, déi reegelméisseg Matcher aus der héchster Lëtzebuerger Futtball-Liga oder aus der Coupe de Luxembourg tickeren.

Natierlech muss een net all Spilldag disponibel sinn, ma mir wëllen eis aktuellt Ticker-Team ausbauen. Den Job ass bezuelt a mir offréieren natierlech eng Formatioun mam Programm an och am Lëtzebuergeschen.

Interesséiert? Da mailt eis wgl. mat Adress an Telefonsnummer an am léifsten op Lëtzebuergesch op:

ticker@rtl.lu