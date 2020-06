D'Organisateuren hu Bedenken, d'Sécherheet an d'Gesondheet vun den Athleten an der aktueller Corona-Zäit genuch assuréiert ze kréien.

De Loof ronderëm de Wämper Séi an de Wämper Triathlon, déi de Weekend vum 22. an 23. August sollte sinn, goufe wéinst der Corona-Pandemie ofgesot. Dat hunn d'Organisateuren en Dënschdeg de Moien an engem Schreiwes matgedeelt.

Déi nächst Editioun vum Evenement soll dann den 21. an 22. August 2021 sinn.

Schreiwes

Annulation : Loof um Wämper See 2020 / Wämper Triathlon 2020

Chères Amies sportives

Chers Amis sportifs

Soucieux de garantir aux maximum les conditions de sécurité et de santé des athlètes

les organisateurs sont au regret de vous annoncer que les épreuves

- du Loof um Wämper See, prévues pour 22.08.2020

- du Wämper Triathlon, prévues pour les 22 et 23.08.2020

ont été annulées. (Covid-19)

Nous espérons en votre compréhension et vous donnons dès à présent rendez-vous pour l’édition de 2021, les 21 et 22 août.

Meilleures salutations sportives et meilleurs vœux de santé

Le Comité d’organisation