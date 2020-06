D'UEFA huet d'Endphas vun der Champions League wéinst dem Coronavirus jo op Lissabon verluecht. Do ginn et am Moment awer Reconfinementsmesuren.

D'Fussball-Unioun huet en Dënschdeg matgedeelt, datt et am Moment nach kee Grond gëtt, fir e Plang B virzegesinn. An 19 Quartieren an der Banlieue am Norde vu Lissabon mussen d'Leit vun e Mëttwoch un nees doheem bleiwen. Zu Lissabon sollen am August déi lescht Aachtels-, dann d'Véierels- an d'Hallef-Finalle gespillt ginn, éiert den 23. dann och do d'Final programméiert ass.