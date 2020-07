D'Young Boys Bern mam Christopher Martins waren zu Genf op Besuch. Béid Ekippen trenne sech 1:1.

En Dënschdeg den Owend war den Optakt vum 27. Spilldag am Futtball-Championnat an der Schwäiz.

D'Young Boys Bern mam Christopher Martins waren zu Genf op Besuch. De Lëtzebuerger selwer souz hei awer op der Bänk.

An der éischter Hallschent vum Match ass et dann och beim 0:0 bliwwen, ausser 2 gieler Kaarte kruten d'Fans net vill ze gesinn.

An der 2. Hallschent vum Match dunn krut ee souwuel Kaarten, wéi dann och déi 2 Goler vun der Partie ze gesinn.

Den éischte Gol ass an der 55. Minutt gefall, dat duerch de Koro Koné vu Genf.

Laang huet et net gedauert a Bern konnt schonn 3 Minutten drop nees ausgläichen. De Miralem Sulejmani huet hei op de Gol geschoss, de Bal gouf ofgefälscht a lant am Gol vum Keeper Jérémy Frick.

Rout Kaarte goufen et wéi gesot och, dat eemol an der 71. Minutt fir de Jean-Pierre Nsamé (Bern) an an der 86. Minutt dunn fir de Jérémy Frick (Genf).

Bern ass jo aktuell Leader, ma St.Gallen kéint awer elo e Mëttwoch den Owend am Match zu Neuchâtel laanscht d'Ekipp vum Martins zéien an domadder d'Spëtzt an der Schwäiz iwwerhuelen.