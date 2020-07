Déi portugisesch Internetsäit "ojogo" schreift, datt en Accord fonnt gi wär, datt de Lëtzebuerger Geschäftsmann 51% vum Futtballclub géif iwwerhuelen.

Op där Internetsäit steet och, datt dat Ganzt zwar nach net formaliséiert ass, et awer kuerz virdru wär. De 49 Joer ale Lopez, dee jo och President vu Lille an der Ligue 1 a Frankräich ass, gëtt och zitéiert, datt hien de Club op en neie Niveau am portugisesche Futtball wéilt hiewen.

Boavista ass an der ieweschter Divisioun a Portugal, no 29 Spilldeeg op der 9. Plaz an der Tabell. An de leschte Woche war jo och ze héieren, datt de fréiere President vun der Fola, och u Mouscron aus der ieweschter Divisioun an der Belsch interesséiert ass.