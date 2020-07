D'Lëtzebuerger Anti-Dopping Agence huet matgedeelt, dass een elo, nom Confinement, nees mat den Doppingtester baussent de Kompetitiounen ugefaangen huet.

Am selwechte Communiqué, léisst d'ALAD och wëssen, dass wärend den Europameeschterschaften am Bänkdrécken zejoert am August hei zu Lëtzebuerg, e litaueschen Athlet positiv op Anabolika getest gouf.

Et wier dem Amandas Paulauskas säin zweete positiven Test gewiescht, woufir hie vun der Internationaler Powerlifting Federatioun elo fir 8 Joer gespaart gouf.