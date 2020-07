Esou dierft dann och nees am Kampf- an Ekippesport mat Kierperkontakt trainéiert ginn.

Den neie Projet de Loi gesäit fir, dat all Restriktiounen am Sport opgehuewe ginn. Dat huet de Sportminister Dan Kersch vir-à-vis vun RTL am fréien Donneschdeg den Owend confirméiert.

Et hätt ee gesinn, datt an de Federatioune gutt Aarbecht géif geleescht ginn an dat alles, wat organiséiert ofleeft, keen héije Risiko géif duerstellen.

Juristesch gesi géifen et da keng Barrière méi, mä de Principe de Précaution zielt nach ëmmer an déi vun de Federatiounen ausgeschaffte Pläng sollen och an Zukunft nach sou wäit wéi méiglech agehale ginn.