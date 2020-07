Am Allersmatch vun der Relegatioun, bei deem d'Wieder net wierklech matgespillt huet, konnt sech keng Ekipp richteg duerchsetzen.

De Siechzéngten aus der Bundesliga trëfft op den Drëtten aus der zweeter Bundesliga. Als Bundesligist hat Bremen dann am éischte Match d'Heemrecht an hat och méi vum Spill, oder besser gesot méi Ballbesëtz, an den éischte 45 Minutten. 70,9 Prozent vun der Zäit waren d'Bremer um Ball, ma wat déi geféierlech Situatiounen ugeet, do hat Heidenheim d'Nues vir. Ëmmerhi ware si mat grad emol knappen 30 Prozent Ballbesëtz zu 5 Ofschlëss komm, Bremen dogéint just zu 3. Mat engem 0:0 Auswäerts kéint Heidenheim däitlech besser liewen, ewéi Bremen, esou datt ee sech an der zweeter Hallschent méi vum Bundesligist kéint erwaarden.

Bremen hat e bësse manner Ballbesëtz an der zweeter komplett Hallschent, dofir awer dëst d'Kéier méi Ofschlëss, ma wéinst dem ville Reen war et net esou einfach Futtball ze spillen an esou ass och an dëse Match ouni e Gol ausgaangen. Déi lescht 4 Minutte vum Match hat Heidenheim dann en Avantage, nodeem de Moisander Giel-Rout gesinn huet. Déi kuerz Iwwerzuel konnt den Zweetligist awer net notzen, obwuel se an der 90. Minutt wuel déi beschte Chance vum Match haten, dat no engem Corner. Esou bleift et zum Schluss beim 0:0.

Dëst ass u sech eng gutt Ausgangspositioun fir Heidenheim, déi elo doheem alles kloer kënne maachen. De Réckmatch gëtt e Méindeg den Owend gespillt.

Premier League

An England konnt sech am éischte Match vum Owend Sheffield united mat 3:1 géint Tottenham duerchsetzen. Fir Sheffield hunn de Berg (31') de Mousset (69') an de Mc Burnie (84') getraff, an der 90. Minutt huet de Kane fir Tottenham markéiert. Sheffield ass domadder och laanscht d'Spurs gerutscht a steet elo mat 47 Punkten op der 7. Plaz.

Am zweete Match vum Owend huet de frësch gebakene Champion aus Liverpool misste beim Zweete vu Manchester City untrieden. City hunn de ganze Match iwwer den Toun uginn a waren no 66 Minutte 4:0 am Avantage, no Goler vum De Bruyne (25'), Sterling (35') Foden (45') an engem Selbstgol vum Oxlade-Chamberlain (66'). Bei deem Resultat sollt et dann och bleiwen.

Serie A

An Italien huet Bergamo seng véierte Plaz nach méi gefestegt, dat no enger 2:0 Victoire géint den SSC Neapel. Markéiert hunn de Pasalic an de Gosens.

Den zweete Match tëscht dem AS Roum an Udinese Calcio war viru Redaktiounschluss nach net eriwwer.

LaLiga

Um 33. Spilldag a Spuenie konnt sech Real Sociedad géint Espanyol Barcelona de Match dréinen. Barcelona war no 10 Minutten duerch de Lopez a Féierung gaangen ma an der 56. Minutt huet den da Silva ausgeglach an den Isak huet an der 84. Minutt de Match gedréint. Espanyol bleift domadder weider um Wupp vun der Tabell a Real Sociedad dierf weider vum internationale Geschäft dreemen.

An der 6. an an der 74. Minutt konnt de Garcia fir Osasuna treffen an domadder sengem Veräin déi 3 Punkte beim SD Eibar sécheren.

Den Match tëscht dem Real Madrid an dem FC Getafe war viru Redaktiounschluss nach net eriwwer.