Um Freideg de Moien huet den F91 Diddeleng via Communiqué matgedeelt, dass hire President Romain Schumacher mat "effet immédiat" demissionéiert huet.

E bleift awer am Verwaltungsrot vum F91.

De Romain Schumacher bleift weider trei dem F91 verbonnen, wéilt sech och net an engem anere Club engagéieren. Mä esou kéint d'Direktioun besser iwwer den neie Projet vum F91 Diddeleng nodenken, heescht et am Communiqué.

PDF: Pressecommuniqué vum F91 Diddeleng