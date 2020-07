Den FC Bayern München huet e Freideg den Transfert vum Nationalspiller vu Manchester City annoncéiert.

Dat nodeems schonn um Donneschdeg Owend Biller um Internet zirkuléiert sinn déi eigentlech nach kee sollt gesinn. De Leroy Sané war op de Fotoen ze gesinn, wéi hie säin neie Kontrakt ënnerschriwwen huet, an engem Bayern-Trikot mat de Cheffe vum FCB. Allerdéngs ass déi offiziell Annonce vum Transfert eréischt um Freideg de Moie public gemaach ginn.

An der Annonce vum Veräi gëtt de Sané zitéiert: "Den FC Bayern ass e grousse Veräi mat groussen Ziler, an déi Ziler passen och zu mir. Ech freeë mech op déi nei Erausfuerderung a kann et kaum erwaarden, mat der Ekipp ze trainéieren. Den Hansi Flick kënnen ech nach aus der U21-Nationalekipp, mir haten do eng ganz gutt Relatioun. Ech wëll mam FC Bayern esou vill Titele wéi méiglech gewannen a ganz uewe steet dobäi d'Champions League."