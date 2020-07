Leicester City hat géint Crystal Palace keng Problemer a bleift op der 3. Tabelleplaz.

Um Samschdeg waren an England mat Manchester United, Leicester a Wolverhampton direkt dräi Veräiner am Asaz, déi déi nächste Saison International spille wollten. An Italien stoung dogéint d'Turiner Derby am Mëttelpunkt.

Premier League

Manchester United 5:2 Bournemouth

0:1 Stanislas (15'), 1:1 Greenwood (29'), 2:1 Rashford (35'), 3:1 Martial (45'+2), 3:2 King (50'), 4:2 Greenwood (54'), 5:2 Fernandes (59')

Fir Manchester United goung et géint Bournemouth ëm wichteg Punkten am Kampf ëm d'Champions League Plazen. Fir d'Gäscht geet et dogéint ëm de Maintien an der ieweschter englescher Divisioun an no 15 Minutte konnte si esouguer duerch de Stanislas a Féierung goen. D'Lokalformatioun konnt de Match allerdéngs nach an der éischter Hallschent dréinen. An der 29. Minutt konnt de Greenwood mat engem stramme Schoss ausgläichen, éiert de Rashford no engem Handspill am Strofraum aus eelef Meter markéiere konnt. An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent konnt de Martial mat engem super Schoss an de Wénkel fir d'"Red Devils" erhéijen. Nom Säitewiessel konnt de King, och aus 11 Meter no engem Handspill, kuerzzäiteg verkierzen, ma nodeems de Greenwood mat sengem zweete perséinleche Gol d'2-Goler-Avance erëm hierstelle konnt, hunn d'Haushäre näischt méi ubrenne gelooss. No knapp enger Stonn konnt de Fernandes fir de Schlusspunkt suergen.

Leicester 3:0 Crystal Palace

1:0 Iheanacho (49'), 2:0 Vardy (77'), 3:0 Vardy (90'+4)

D'Lokalekipp aus Leicester war beméit, hir Champions League Qualifikatiounsplaz ze verdeedegen. Dëst sollt hinnen um Enn och ouni gréisser Problemer geléngen, och wann et mat engem 0:0 an d'Paus goung.

Nom Téi konnt Leicester de Match dann awer op hir Säit zéien an duerch Goler vum Iheanacho an zwee Mol Vardy och kloer fir sech entscheeden.

Wolverhampton - Arsenal

18:30 Auer

Serie A

Juventus Turin - FC Turin



17:15 Auer