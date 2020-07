An enger flotter Finall waren d'Münchener um Enn de verdéngte Gewënner a séchere sech soumat fir d'20. Kéier déi däitsch Coupe.

Am däitsche Futtball stoung um Samschdeg d'Finall vum däitsche Pokal um Programm. Hei stounge sech de 19-fache Vainqueur Bayern München a Bayer Leverkusen géigeniwwer. Fir d'Münchener sollt et den zweeten Titel vun der Saison ginn, dëst nodeems si ewell däitsche Champion goufen. Fir Leverkusen goung et dorëms, fir d'Saison nach positiv ofzeschléissen, nodeems si d'Champions League Qualifikatioun knapp verpasst haten.

An enger ausgeglachener Ufanksphas waren et d'Bayern, déi déi éischt offensiv Aktioun haten. An der 10. Spillminutt war et de Coman, deen et aus dem Strofraum probéiert hat, ma de Hradecky konnt de Ball awer ofwieren.

No gutt enger véierel Stonn war et dann esou wäit. No engem Feeler vum Tapsoba hat et den Alaba aus ronn 17 Meter direkt per Fräistouss probéiert. Mat engem ganz prezise Schoss an de rietse Wénkel konnt den Éisträicher de Ball dann och am Filet ënnerbréngen an de Favorit soumat a Féierung bréngen.

Dës Féierung hat dem däitsche Rekordchampion gutt gedoen. An der 22. Spillminutt koum de Müller am 5-Meter-Raum no engem stramme Ball vum Gnabry un de Ball, ma de Hradecky am Gol vu Leverkusen konnt dëse Versuch mat engem staarke Reflex ofwieren.

D'Ekipp vum Hansi Flick huet den Drock weider erhéicht a sou konnte si sech an der 25. Minutt och belounen. De Gnabry gouf vum Kimmich an Aktioun bruecht an den däitsche Nationalspiller konnt de Ball doropshin am laangen Eck ënnerbréngen a soumat alles a Richtung 20. Victoire am däitsche Pokal lenken.

Déi Rout aus München waren duerno weiderhin déi bestëmmend Ekipp, Leverkusen konnt sech defensiv allerdéngs stabiliséieren. Offensiv waren d'Leverkusen adogéint net wierklech geféierlech virum Manuel Neuer an esou dass et bis zur Paus och bei der 2:0-Avance fir d'Bayern bliwwe war.

Nom Säitewiessel wollt Leverkusen d'Hoffnung nach eng Kéier opliewe loossen, ma an der 55. Minutt waren et op en neits d'Bayern, déi d'Geleeënheet haten. No enger flotter Kombinatioun koum de Ball bei de Lewandowski, ma de Stiermer konnt dat ronnt Lieder net geféierlech op de Gol bréngen.

Nëmmen 2 Minutte méi spéit war et op der anerer Säit de Volland, deen am Strofraum fräi ugespillt gouf, ma den Däitschen hat de Ball net richteg geroden.

Am direkte Géigenzuch war et duerno d'Virentscheedung. No engem laange Ball vum Neuer hat de Lewandowski sech aus grousser Distanz een Häerz geholl. Säi Schoss war relativ zentral, ma de Hradecky konnt de Ball net festhalen a sou war dëse ganz onglécklech fir de Golkipp iwwert d'Linn gerullt. Soumat louchen d'Bayern eng hallef Stonn virum Enn mat 3 Goler a Féierung.

Leverkusen war virun allem am zweeten Duerchgang awer besser an der Partie a konnt sech ëmmer erëm Geleeënheeten erausspillen. An der 64. Minutt konnte si sech dann och belounen. No engem Corner vum Demirbay war et de Bender an der Mëtt, dee sech mam Kapp duerchgesat an op 1:3 verkierzt hat.

D'"Werkself" hat duerno erëm un d'Wonner gegleeft a war beméit, Drock op d'Defense vu Bayern opzebauen. Ma och di Münchener hat weider hir Chancen, déi Bescht a Persoun vum Lewandowski, deen de Ball no enger Pass vum Perisic an der 74. Spillminutt aus ganz kuerzer Distanz laanscht den eidele Gol geleet hat.

Am Géigesaz zum éischten Duerchgang goung et no der Paus hin an hir, dëst well virun allem Leverkusen nom Téi besser am Match war, och wann déi leschte Pass oft net genau genuch war.

Kuerz viru Schluss war op en Neits de Robert Lewandowski, deen an der 89. Minutt d'Nerven am Strofraum behalen hat. An der leschter Sekonn krut Leverkusen nach een Eelefmeter zougesprach, deen den Havertz och séchere verwandele konnt, ma um Enn setze sech d'Bayern duerch a séchere sech soumat déi 20. Coupe an der Veräinsgeschicht.