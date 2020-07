An der Liichathletik ass d’Vera Hoffmann e Samschdeg bei engem Meeting zu Regensburg an Däitschland iwwer 3000 Meter een neie Lëtzebuerger Rekord gelaf.

De Chrono ass fir d’Leeferin vum Celtic no 9 Minutten 12 Sekonnen a 27 Honnertstel stoe bliwwen an domadder ass d‘Hoffmann 60 Honnertstel ënnert dem Rekord vum Danièle Kaber aus dem Joer 1986 bliwwen. Um Enn war et déi 4. Plaz fir d‘Vera Hoffmann an der Course.