A Spuenien kann wënnt de Real Madrid mat 1:0 géint Athletic Bilbao a setzt Barcelona domadder weider ënner Drock. An England klappt Liverpool Aston Villa.

Premier League

Liverpool - Aston Villa 2:0 (0:0)

1:0 Mané (71.'), 2:0 Jones (89.')

Nodeems Liverpool d'Meeschterschaft net méi ze huelen ass, ass d'Spannung bei hinnen natierlech eraus a weisen sech säitdeem net méi sou souverän wéi nach virdrun. No der 0:4-Néierlag géint Manchester City, hu se sech och géint Aston Villa schwéier gedoen. No der Paus konnten se sech dann awer e puer Chancen erausspillen an dovunner zwou duerch de Mané an de jonken Jones notzen. Domadder gelengt Aston Villa kee Befräungsschlag am Tabellekeller.

Serie A

Inter Mailand - Bologna 1:2 (1:0)

1:0 Lukaku (22.'), 1:1 Juwara (74.'), 1:2 Barrow (80.')

An der éischter Hallschent war Inter déi besser Ekipp an ass an der 22. Minutt duerch de Lukaku a Féierung gaangen. Nodeems de Martinez op de Potto gekäppt hat, huet de Lukaku nëmme nach missen an de Gol schéissen. No der Paus huet sech Bologna selwer geschwächt wéi de Soriano déi rout Kaart gesinn huet. Mee d'Gäscht hu sech dovunner net ofschrecke gelooss an hunn den Ausgläich geschoss. An der 77. Minutt huet och de Bastoni vu Mailand rout gesinn an nëmmen 3 Minutte méi spéit huet de Barrow den entscheedenden an iwwerraschenden 2:1 geschoss.

La Liga

Athletic Bilbao - Real Madrid 0:1 (0:0)

0:1 Ramos (73.', Eelefmeter)

An engem Match wou Real Madrid seng Méi hat fir géint déi gutt organiséiert Ekipp aus Bilbao Chancen eraus ze spillen, konnten d'Gäscht dann awer nach gewannen duerch en Eelefmeter vum Sergio Ramos. Dëst ass eng wichteg Victoire fir Real Madrid a maachen domadder weider Drock op Barcelona an hunn déi beschte Positioun fir de Championstitel ze gewannen.

