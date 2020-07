D'Fra vum Frédéric Antonetti, General-Manager vum FC Metz, ass no laanger Krankheet gestuerwen.

Den Antonetti war bis Dezember 2018 den Haapttrainer vun de Grenats, éiert hien wéinst senger kranker Fra zeréck an d'Corse gaangen ass. Vun do aus, huet hien dunn aus der Distanz, bis haut, mat sengem Trainerteam zesummegeschafft. Bei de Profie vum FC Metz si mam Laurent Jans a mam Vincent Thill jo och zwee Lëtzebuerger. De leschte Méindeg huet den Training vun der Equipe aus der Lorraine nees ugefaangen. Beim Trainingsoptakt war den Thill dobäi, de Jans huet no senger Saison, bei där hien op Paderborn an d'1. Bundesliga ausgeléint war, elo emol nach e puer Deeg Vakanz.