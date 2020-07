D'Spiller an den Trainerstaff vu Virton hunn es genuch, schreiwe si an engem oppene Bréif, deen un d'belsch Futtballfederatioun gaangen ass.

Dee Bréif läit eis vir.

PDF Oppene Bréif

An deem Bréif riichte d'Spiller schwéier Reproche géint d'Direktioun vum Club, an géint de Mäzen Flavio Becca.

Si schreiwen, datt si als Geisele geholl ginn, nodeems déi verschiddenst Instanzen an der Belsch am Sport an och ausserhalb, decidéiert hunn, de Veräin vun der zweeter an déi 4. Divisioun, déi net méi professionell ass, zeréckzestufen.

D'Spiller goufen an de Chômage économique gestach, géifen awer och net fräigelooss, fir an en anere Club kënnen ze wiesselen. D'Direktioun hätt an de leschte Wochen net méi mat de Spiller kommunikéiert.

D'Kontrakter géifen net respektéiert ginn, an d'Paie géifen zënter 2 Joer net mat Zäiten iwwerwise ginn. Dann heescht et zum Beispill och an engem Punkt, datt de Flavio Becca „seng Spiller“ an seng Satelitteveräiner hei zu Lëtzebuerg géif placéieren, awer déi aner refuséiert kréichen, ze wiesselen.

D'Spiller an den Trainerstaff fuerderen, datt déi belsch Federatioun an d'Ligue Mesuren huelen, fir datt si lo fräi wiessele kënnen!

Et géing nämlech och ëm d'sportlech Zukunft vun de Futtballspiller an ëm d'ekonomescht Iwwerliewe vun de concernéierte Famillje goen, schliisslech hätt een zu Virton keng galaktesch Kontrakter.