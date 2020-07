Wéi och am Allersmatch ass de Retourmatch mat engem Remis op en Enn gaangen. Duerch zwee Auswärtsgoler bleift Bremen awer an der Bundesliga.

Nom 0:0-Remis en Donneschdeg war souwuel fir Bremen wéi och fir Heidenheim am Retourmatch nach alles méiglech.

Mat der éischter Aktioun vum Match ass et dem Favorit aus Bremen gelongen no schonn 3 Minutten a Féierung ze goen. Den Theuerkauf wollt de Ball aus dem Strofraum klären, huet dobäi awer onglécklecherweis den eegene Gol getraff an domat d'Gäscht mat 1:0 a Féierung bruecht.

Och duerno huet Bremen weider Drock gemaach an ass ëmmer nees geféierlech virun de géigneresche Gol komm. Mat der Zäit huet sech d'Drockphas vum Gaascht geluecht a sou krut Heidenheim méi d'Kontroll iwwert de Match. Duerch eng disziplinéiert Bremer Defense sinn awer keng sou richteg gutt Golchancen entstanen. Mam 1:0 fir Bremen ass et dann och an d'Paus gaangen.

Heidenheim war elo am zweeten Duerchgang gefuerdert, well ee fir en Opstig zwee Goler gebraucht huet. Deemenstpriechend motivéiert sinn d'Haushären dann och aus de Vestiairë komm, wéi sie am Numm vum Schimmer a vum Otto dräi gutt Chancë bannent 3 Minutten opweise konnten. Bremen ass et gelonge kee Géigegol ze kasséieren an huet sou nees ëmmer méi d'Kontroll iwwert de Match krut. Fir Heidenheim ass d'Zäit ëmmer méi knapp ginn, ma Bremen huet hannen net vill zougelooss.

An der 85. Minutt ass et dann awer nach eng kéier spannend ginn. De Mohr huet aus ronn 20 Meter mat engem stramme Schoss d'Kräiz getraff, ma de Ball ass virum dem Kleindienst seng Féiss gefall, deen dann op 1:1 ausgläiche konnt.

Heidenheim huet elo just nach ee Gol gefeelt fir den Opstig an d'Bundesliga perfekt ze maachen. Bremen huet de Ball awer vum Gol fortgehalen an huet dann an der 94. Minutt mam Gol vum Augustinsson fir d'Virentscheedung gesuergt. An der 98. Minutt ass Heidenheim dann zwar nach den 2:2 duerch en Eelefmeter vum Kleindienst gelongen, direkt duerno war de Match dann awer fäerdeg.

Domat geet en 2:2 am Retourmatch fir Bremen duer fir och an der Saison 2020/21 an der Bundesliga ze spillen. Fir Heidenheim geet et dogéint an der 2. Bundesliga weider.