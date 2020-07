Ass d'Léift tëscht dem Flavio Becca an dem F91 Diddeleng definitiv eriwwer? Sou munches deit jiddwerfalls dorop hin.

An der Lëtzebuerger Futtballwelt war den Transfert vum Yannick Schaus vu Virton bei den F91 schonn als fix gemellt ginn. Eisen Informatiounen no krut Diddeleng, fréiere Veräin vum Mäzen, awer lo e Bréif vum anere Becca-Club, Virton, datt wann den F91 e Kontrakt mam Lëtzebuerger U-21-Nationalspiller géif ënnerschreiwen, Virton dat virun der FIFA géif denoncéieren.

Och wa Virton am Moment keng Profilizenz kritt an aktuell an d'4. Divisioun zeréckgesat gëtt, heescht dat awer dem Reglement vun der belscher Federatioun no net, datt d'Kontrakter vun de Spiller net méi gëllen. Deemno ass de Spiller net einfach esou fräi an et muss en Accord, wat den Transfert ugeet, tëscht den 2 Clibb fonnt ginn.