D'Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet en Dënschdeg an engem Schreiwes matgedeelt, wéi de Referendum iwwer de Futtball-Chamionnat ausgaangen ass.

D'Decisioun ass gefall. D'Veräiner aus dem Lëtzebuerger Futtball hunn iwwer Referendum ofgestëmmt, wéi an Zukunft den nationale Championnat bei den éischten Ekippen ausgesäit.

Vun der nächster Saison u sinn dann ëmmer 16 Ekippen an der ieweschter Divisioun an och 16 Ekippen an der Éierepromotioun.

Ronn 69 Prozent an deemno eng confortabel Majoritéit krut d'Propos, datt an Zukunft an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball 16 Ekippe spillen.

Och an der Éierepromotioun si se vun elo un zu 16. D'Veräiner vun der FLF hunn dat iwwer Referendum decidéiert. An der éischter Divisioun ginn et zwee Bezierker mat allkéiers 16 Ekippen, an der zweeter Divisioun sinn et och zwee Bezierker mat allkéiers 14 Veräiner an et gëtt eng 3. Divisioun mat 11 Clibb.

De Kalenner vun den zwou ieweschten Divisioune soll Enn der Woch erauskommen. Dee vun den ënneschten Divisiounen dann déi aner Woch.

PDF: Offiziellt Schreiwes