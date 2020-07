Déi meescht Lëtzebuerger Futtball-Profien hu schonn oder spillen no der Corona-Paus nees mat hire Veräiner.

Fir zwee FLF-Nationalspiller war dat awer net méi de Fall. Den Tim Hall an de Marvin Martins sinn nom Confinement net méi an d'Ukrain bei hire Veräin Karpaty Lwiw zeréckgaangen.

Tim Hall a Marvin Martins/Reportage Franky Hippert

An dat hat direkt zwee Grënn. Op där enger Säit war et quasi onméiglech, an d'Ukrain Ufank Juni zeréck ze reesen an op där anerer Säit huet de Club schonn eng Zäitche finanziell Problemer.

"Den Tim an de Marvin, déi an der Ukrain hire Kontrakt opgeléist hunn, wat awer verständlech ass, wann s de 4-5 Méint kee Su bezuelt kriss, da belaascht dat och mental. Si hunn allen zwee dee Choix getraff an notamment zu dësen Zäiten, wou vill Veräiner keng Zomm fir en Transfert wëllen dohi leeën. A vun deem Moment, wou se de Kontrakt opgeléist hunn, si se fräi a si méi interessant fir aner Veräiner.", esou de Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz, dee mat sengen zwee Spiller a Kontakt ass.

Lo stellt sech natierlech d'Fro, wou d'Rees fir déi zwee Profien higeet. Beim Marvin Martins gesäit et ganz duerno aus, wéi wann et an Direktioun Italien géif goen. De 25 Joer ale Rietsverdeedeger soll Offeren aus der Serie B, der zweethéchster Divisioun, am Land vum 4-fache Weltmeeschter, um Dësch leien hunn.

Beim Tim Hall ginn et e puer Optiounen. Den 23 Joer alen Zentralverdeedeger huet eng Offer vu Reggina. De Club aus Süditalien ass an d'Serie B opgestigen. Da ginn et awer och nach anscheinend Offere vu Breda aus der zweeter hollännescher Divisioun, Gil Vicente aus der ieweschter Divisioun a Portugal an e Club aus Polen. Et ass awer och ze héieren, datt Greuther Fürth aus der zweeter Bundesliga an esouguer och e Club aus der franséischer Ligue 1 sollen Interessi um 1 Meter 90 grousse Roude Léiw hunn. Eis géigeniwwer sot den Hall, datt hien nach keng Decisioun geholl huet. Dat soll awer an den nächsten Deeg geschéien. Eisen Informatiounen no kéint et awer an Direktioun iberesch Hallefinsel goen.